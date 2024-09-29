Дзюба приблизился к бомбардирскому рекорду Кержакова

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отличился в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

36-летний форвард отличился на 32-й минуте встречи, в качестве ассистента выступил 28-летний черногорский полузащитник Стефан Лончар. Этот гол стал для Дзюбы первым в составе новой команды.

После этой игры общее число забитых им мячей в карьере достигло 230. Чтобы выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, где на данный момент располагается экс-форвард «Динамо» и «Зенита» Александр Кержаков, Дзюбе необходимо отличиться еще трижды.

Матч завершился победой «Акрона» со счетом 2:0. Команда под руководством Заура Тедеева набрала 11 очков и закрепилась на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опередив самарские «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Ростовчане с 12 баллами располагаются на восьмой позиции.

В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях против московского «Спартака». «Акрон» на домашнем поле встретится с «Пари НН». Обе игры пройдут в субботу, 5 октября.

Ранее сообщалось, что игроку «Зенита» оттоптали пах в матче с «Краснодаром».