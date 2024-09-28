«Краснодар» обыграл «Зенит» в главном матче 10-го тура РПЛ

В центральном матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» переиграл петербургский «Зенит».

Игра прошла в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. В составе победителей первый мяч забил 31-летний колумбийский нападающий Джон Кордоба, который воспользовался ошибкой защитника сине-бело-голубых Вячеслава Караваева, неудачно отпасовавшего головой голкиперу Евгению Латышонку. Окончательный счет установил Федор Смолов, замкнувший прострел Кордобы.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры команда под руководством Мурада Мусаева набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опередив московский «Локомотив» по дополнительным показателям за счет победы в личной встрече. «Зенит» с 23 баллами опустился на третью позицию в таблице РПЛ.

В следующем туре «Краснодар» сыграет дома против «Химок». «Зенит» на домашнем поле встретится с «Оренбургом».

Ранее в «Локомотиве» заявили о готовности стать чемпионами.