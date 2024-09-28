«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ

В очередном матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Локомотив» переиграл «Спартак».

Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» в присутствии зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился фланговый защитник Илья Самошников, забивший оба мяча по ходу первого тайма. Еще один мяч оформил нападающий Дмитрий Воробьев. У проигравшей команды единственный мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры команда под руководством Михаила Галактионова набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Зенит» и «Краснодар», которые проведут очный матч позднее. «Спартак» с 16 очками опустился на седьмую позицию в таблице лиги.

В следующем туре «Локомотив» на своем поле примет самарские «Крылья Советов», а «Спартак» дома сыграет против «Ростова».

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