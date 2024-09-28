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Бывший игрок ЦСКА не верит в победу «Спартака» в РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Попов о «Спартаке»: пока рано говорить о чемпионстве

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов не верит в то, что столичный «Спартак» может стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» пропустил два от «Динамо», в том числе в концовке в большинстве. Говорить о чемпионстве «Спартака» рано. За медали побороться ему по силам», — сказал Попов.

После девяти туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 16 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов, а от идущих на второй и третьей позициях «Краснодара» и «Локомотива» на пять очков. При этом «Спартак» играет в десятом туре именно с «Локо», а «Зенит» и «Краснодар» сойдутся в очной встрече.

В матче девятого тура чемпионата России «Спартак» упустил победу над «Динамо» в столичном дерби. Встреча, которая прошла 22 сентября завершилась со счетом 2:2. 28 сентября «Спартак» сыграет с московским «Локомотивом».

Ранее стало известно, когда Деян Станкович хочет выиграть РПЛ со «Спартаком».

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