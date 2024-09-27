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Стала известна дата боя Евлоева и Стерлинга в UFC

UFC объявил новую дату боя между Евлоевым и Стерлингом

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Nathan Denette/Global Look Press

Встреча российского бойца полулегкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мовсара Евлоева с экс-чемпионом организации в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает »Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Первоначально бой был запланирован на 5 октября и должен был пройти в рамках UFC 307, однако американец отказался от поединка из-за травмы.

29-летний Евлоев занимает шестое место в рейтинге полулегковесов. Он провел в смешанных единоборствах (ММА) 18 поединков, каждый из которых завершился победой россиянина. 20 января 2024 года россиянин одолел в турнире UFC 297 англичанина Арнольда Аллена

35-летний Стерлинг — девятый в рейтинге легчайшего дивизиона. Он провел в ММА 28 поединков, в которых одержал 24 победы. 13 апреля 2024 года американец победил в поединке против чеха Келвина Кэттера в рамках турнира UFC 300.

Ранее глава UFC раскритиковал бой Евлоева.

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