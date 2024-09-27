Стало известно, когда Станкович хочет выиграть РПЛ со «Спартаком»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей карьеры выступавший в том числе и за московский «Спартак», в комментарии для «Газета.Ru» высказался о целях нового главного тренера команды Деяна Станковича. Специалист уверен, что серб работает не на долгую перспективу, а хочет побеждать с командой здесь и сейчас.

«Не думаю, что Станкович закладывает фундамент. Он хочет результата сегодня и сейчас. Тем более он не может знать, что будет завтра с «Зенитом», с «Краснодаром», «Локомотивом». Другое дело, что команде чуть-чуть не хватает везения. «Спартак» ведь действительно очень неплохо смотрится. Если мы говорим о чемпионстве, то на сегодняшний день «Спартак» стремится к этому, но сам теряет очки. А если мы берем «Краснодар», то кто бы мог подумать, когда после трех игр было три очка, проигранный Суперкубок… Потом где-то вырвали победу, характер проявили, Мусаев – молодец, понятно. Так же и «Спартак». Станкович хочет побеждать сейчас. Хотя, конечно, такие моменты выбивают из колеи команду: сыграть с конкурентом 2:2 на последних минутах – очень обидно. Три очка получить или одно – есть разница. Но посмотрим. Игры еще есть, и «Зенит» еще потеряет. Вот сейчас он, допустим, сыграет с «Краснодаром» вничью, а «Спартак» выиграет у «Локомотива» и ко всем приблизится – останется уже пять очков», — считает Деменко.

После девяти туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 16 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов, а от идущих на второй и третьей позициях «Краснодара» и «Локомотива» на пять очков. При этом «Спартак» играет в десятом туре именно с «Локо», а «Зенит» и «Краснодар» сойдутся в очной встрече.

Ранее российский футболист оформил хет-трик за «Манчестер Юнайтед».