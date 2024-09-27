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Названы необычные качества 19-летнего лидера «Локомотива»

Экс-футболист Деменко: Батраков играет непредсказуемо

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Григорий Соколов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время игровой карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», высказался о полузащитнике столичного «Локомотива» Алексее Батракове, ставшего в 19 лет лидером команды.

«Батраков ищет свои моменты, и он непредсказуем. Он может с фланга подать, может ворваться в зону и сыграть на добивании – то головой, то ногой. У него «расширенная» позиция на поле, и очень важны будут командные действия», — считает Деменко.

В одном из центральных матчей десятого тура Российской премьер-лиги «Локомотив» на своем поле примет в дерби «Спартак». «Локо» занимает в чемпионате после девяти туров третье место, набрав 21 очко и отставая на два балла от лидирующего действующего чемпиона «Зенита». «Спартак» располагается на пятом месте с 16 баллами в активе. В предыдущем туре красно-белые упустили в добавленное время победу в другом московском дерби против «Динамо» (2:2), хотя играли в этот момент в большинстве.

Ранее стало известно, какое место занял бы «Зенит» в чемпионате Испании.

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