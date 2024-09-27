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РПЛ изменила место проведения матча «Рубин» — «Динамо»

РПЛ перенесла матч «Рубина» и «Динамо» в Нижний Новгород

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РИА Новости

Матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Динамо» (Москва) состоится на стадионе «Нижний Новгород». Об этом сообщает официальный Telegram-канал лиги.

«Лига согласовала перенос матча 12-го тура РПЛ с «Динамо» (Москва) из Казани на резервный стадион в Нижний Новгород в связи с подготовкой к проведению в Казани встречи глав государств объединения БРИКС», — говорится в заявлении.

Встреча «Рубин» — «Динамо» состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит» с 23 баллами. Вторым располагается «Краснодар» (21), третье место занимает «Локомотив» (21). Московское «Динамо» идет на четвертом месте — у них 17 очков, «Рубин» занимает восьмое место с 11 очками.

27 сентября «Рубин» сыграет в гостях с воронежским «Факелом» в рамках десятого тура РПЛ. Встреча начнется с 19:00 мск. 29 сентября «Динамо» (Москва) сразится на выезде с махачкалинским «Динамо».

Ранее стало известно, какое место занял бы «Зенит» в чемпионате Испании.

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