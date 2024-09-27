Запрошенные 75 млн для шоу Загитовой назвали небольшой суммой

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух в интервью ТАСС заявил, что желающей организовать свое ледовое шоу Алине Загитовой необходимо привлечь стороннее финансирование, не довольствуясь лишь государственной поддержкой.

По его словам, запрошенные 75 млн рублей на самом деле не являются большой суммой, если речь идет о действительно качественной постановке.

«В гранте всегда есть градация, сколько именно ты как организатор непосредственно вносишь, чтобы этот проект был. Как правило, это должно быть в половину больше требуемой суммы. Опыта просто попросить столько, сколько мне надо, у меня не было», — заявил Авербух.

В сентябре 2024 года стало известно, что Загитова подала заявку на правительственный грант в последний день, разрешенный для оформления заявок. Спортсменка планирует организовать в Санкт-Петербурге шоу «Алые Паруса», а в качестве целей назвала формирование у зрителей интереса к произведениям классической русской литературы и к русскому языку.

При этом, в отличие от других подавших заявки, среди которых есть также знаменитые фигуристы, как Евгений Плющенко и Татьяна Навка, в запросе Загитовой нет стороннего финансирования, а проект планируется на сто процентов реализовать на сумму гранта.

Ранее в ISU не подтвердили допуск российских юниоров на международные турниры по фигурному катанию.