«У них проблем до фига»: олимпийский чемпион — о старте «Авангарда» в КХЛ

Омскому «Авангарду» не хватает лидера, вокруг которого строилась бы игра команды. Об этом порталу Legalbet заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, комментируя старт омичей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Начало у «Авангарда» было очень хорошее, даже сверххорошее. Но у них нет сильнейшего игрока, который делал бы всю погоду. Пока он не выйдет, им будет тяжеловато. Да и вратарская позиция у них не та, неплохо играют, но не на 100%. Там проблем до фига!» — сказал Кожевников.

Эксперт отметил, что в команде налаживается ситуация, и многое изменится, когда на лед вернется Владимир Ткачев. Кожевников указал, что пока не набрали форму Рид Буше и Райан Спунер, от которых также многое зависит.

По словам специалиста, каждая команда переживает спады. Кожевников припомнил, что нынешний тренерский штаб не имеет таких преференций, какие были у канадца Боба Хартли, и этот фактор тоже имеет значение.

«Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ проиграл шесть матчей подряд. После девяти игр омичи идут на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков. Следующим соперником команды станет «Трактор», эта игра состоится в Челябинске в пятницу, 27 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее хоккеист Слепец стал вторым в истории КХЛ игроком, оформившим дубль за минуту в меньшинстве.