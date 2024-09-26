Президент Ла Лиги похвалил суд за тюремный срок для фаната

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высоко оценил решение суда об тюремном сроке для болельщика «Мальорки», который оскорблял на почве расизма бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче сезона-2022/23. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на социальные сети руководителя.

«Это результат работы, которую мы проводим последние несколько лет, чтобы искоренить ненависть в нашем футболе. Мы продолжим. На стадионе не будет расистских скандирований, которые останутся без уголовной ответственности», — заявил Тебас.

26 сентября фанаты «Атлетико» призвали приходить на дерби против «Реала» в масках, чтобы оскорблять форварда соперника бразильца Винисиуса на расовой почве и не бояться наказания.

«Они хотят цирка, пусть будут обезьяны и клоуны», — говорится в одном из сообщений.

Ранее бывший президент «Валенсии» оскорбил Винисиуса.