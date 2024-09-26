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Президент Ла Лиги похвалил суд за тюремный срок для фаната

Глава Ла Лиги Тебас похвалил суд за тюремный срок фанату за расисткие выкрики

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Global Look Press/Keystone Press Agency

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высоко оценил решение суда об тюремном сроке для болельщика «Мальорки», который оскорблял на почве расизма бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче сезона-2022/23. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на социальные сети руководителя.

«Это результат работы, которую мы проводим последние несколько лет, чтобы искоренить ненависть в нашем футболе. Мы продолжим. На стадионе не будет расистских скандирований, которые останутся без уголовной ответственности», — заявил Тебас.

26 сентября фанаты «Атлетико» призвали приходить на дерби против «Реала» в масках, чтобы оскорблять форварда соперника бразильца Винисиуса на расовой почве и не бояться наказания.

«Они хотят цирка, пусть будут обезьяны и клоуны», — говорится в одном из сообщений.

Ранее бывший президент «Валенсии» оскорбил Винисиуса.

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