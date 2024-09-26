Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фанаты «Атлетико» в масках будут оскорблять лидера «Реала» на расовой почве

Фанаты «Атлетико» будут в масках оскорблять Винисиуса на расовой почве

close
Juan Medina/Reuters

Фанаты «Атлетико» призвали приходить на дерби против «Реала» в масках, чтобы оскорблять нападающего соперника бразильца Винисиуса Жуниора на расовой почве и не бояться наказания. Об этом сообщает OK Diario.

«На «Метрополитано» в маске, чтобы в дерби мы могли говорить правду, которую хотим, не опасаясь индивидуальных санкций», — говорится в заявлении фанатов.

Фанаты «Атлетико» в социальных сетях публикуют посты с хэштегом #MetropolitanoConMascarilla, в которых говорится о том, что маски будут закрывать фанатам рты, поэтому за расистские оскорбления в адрес Винисиуса никого не накажут — трудно будет установить нарушителей.

«Они хотят цирка, пусть будут обезьяны и клоуны», — говорится в одном из постов.

Мадридское дерби «Атлетико» — «Реал» состоится в воскресенье, 29 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее российский футболист оформил хет-трик за «Манчестер Юнайтед».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами