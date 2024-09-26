Фанаты «Атлетико» в масках будут оскорблять лидера «Реала» на расовой почве

Фанаты «Атлетико» призвали приходить на дерби против «Реала» в масках, чтобы оскорблять нападающего соперника бразильца Винисиуса Жуниора на расовой почве и не бояться наказания. Об этом сообщает OK Diario.

«На «Метрополитано» в маске, чтобы в дерби мы могли говорить правду, которую хотим, не опасаясь индивидуальных санкций», — говорится в заявлении фанатов.

Фанаты «Атлетико» в социальных сетях публикуют посты с хэштегом #MetropolitanoConMascarilla, в которых говорится о том, что маски будут закрывать фанатам рты, поэтому за расистские оскорбления в адрес Винисиуса никого не накажут — трудно будет установить нарушителей.

«Они хотят цирка, пусть будут обезьяны и клоуны», — говорится в одном из постов.

Мадридское дерби «Атлетико» — «Реал» состоится в воскресенье, 29 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

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