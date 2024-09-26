Тренер «Барселоны» повторил рекорд команды

Каталонская «Барселона» победила в семи первых матчах чемпионата Испании при новом главном тренере Ханс-Дитере Флике, что является повторением рекорда команды.

В 2017 году в семи стартовых матчах в чемпионате Испании на посту главного тренера «Барселоны» победу одержал Эрнесто Вальверде. В 2013 этот результат покорился Херардо Мартино.

28 сентября «Барселона» сыграет на выезде с «Осасуной». Если сине-гранатовые победят, Ханс-Дитер Флик установит абсолютный рекорд команды.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, набрав 21 очко. Мадридский «Реал» занимает вторую строчку, имея в активе 17 баллов.

Ранее сообщалось о том, что завершивший карьеру польский вратарь Войцех Щенсны вернется в футбол и подпишет контракт с каталонской «Барселоной».

«Барселона» ищет вратаря после того, как немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген получил травму и выбыл до конца сезона.

Ранее Мишель Платини предложил изменить правила футбола.