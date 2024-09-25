Экс-игрок сборной России рассказал, кто будет атаковать в матче «Локомотив» — «Спартак»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газета.Ru» рассказал о том, в каком стиле будут играть «Локомотив» и «Спартак» в столичном дерби в десятом туре чемпионата Российской премьер-лиги.

«Локомотив» сейчас играет дома и сейчас в более удобной для себя ситуации. Положение в таблице такое, что «Спартак» будет вынужден играть первым номером и стараться доминировать, а «Локо» это на руку. «Железнодорожники» очень неплохо играют от обороны и достаточно быстро переходят в контратаку. У «Спартака» же с этим проблема. Вообще есть в обороне проблемы. Кто выиграет, сказать очень сложно, но «Локомотив» сейчас смотрится очень неплохо», — считает Деменко.

После девяти туров «Локомотив» занимает третье место в чемпионате с 21 очком, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». «Спартак», упустивший в прошлом туре победу над «Динамо» в добавленное время, играя в большинстве (2:2), располагается на пятой строчке с 16 баллами.

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