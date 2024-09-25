Назван главный козырь «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший в том числе и за московский «Спартак», в комментарии для «Газета.Ru» высказался о том, как команда развивается при новом наставнике Деяне Станковиче.

«Что касается «Спартака», то у него есть игра. Станкович поставил игру, дал эмоции, у них есть футбол. Но «Локомотив» сейчас мне все-таки больше нравится. Он как будто сейчас лучше выстроен, слажен. Но, опять же, «Спартак», когда идут матчи с лидерами, играет очень неплохо, в том числе и на выезде. Взять ту же игру с «Зенитом»: многие говорили, что спартаковцам будет очень тяжело, я так не думал. Он достаточно неплохо играет с командами из верхней части таблицы. Во встрече с «Локомотивом» нет фаворита», — уверен Деменко.

«Спартак» после девяти туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков и отставая на семь баллов от лидирующего «Зенита». В девятом туре команда Станковича отправится в гости к идущему третьим с 21 баллом «Локомотиву».

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