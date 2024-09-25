Бывший тренер ЦСКА потребовал от клуба выплатить компенсацию

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за невыплаты компенсации клубом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В клубе приняли решение не комментировать данную ситуацию.

5 августа Федотов обращался по поводу компенсации в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), однако его жалоба была отклонена.

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. В первом сезоне под руководством специалиста ЦСКА занял второе место в Российской премьер-лиге и выиграл Кубок, однако уже на следующий год не смог защитить титул, не пробившись в Суперфинал, и занял лишь шестое место в РПЛ, что стало худшим результатом армейцев с 2001 года.

По итогам сезона ЦСКА объявил об отставке специалиста и анонсировал назначение новым главным тренером серба Марко Николича, ранее уже работавшего в чемпионате России с «Локомотивом».

Ранее тренер ЦСКА заявил, что недоволен результатами клуба.