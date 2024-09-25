Премьер-министр Словении поблагодарил главу МОК за допуск россиян на Олимпиаду-2024

Премьер-министр Словении Роберт Голоб поблагодарил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за допуск российских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте МОК.

Сообщается, что Голоб высоко оценил решение организации, а также поблагодарил Баха за проведение Олимпиады.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Парижские Игры прошли с 26 июля по 11 августа. Единственную медаль для России завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Ранее Юлия Ефимова заявила, что жизнь спортсмена невозможна без международных стартов.