Бывший одноклубник прокомментировал приговор Бугаеву по делу о наркотиках

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, поигравший во время своей профессиональной карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», высказался о приговоре своему бывшему одноклубнику Алексею Бугаеву, который был осужден на девять с половиной лет строгого режима за торговлю наркотиками.

«Не общался с Алексеем давно уже, после того как вместе играли за «Краснодар». Неприятная очень ситуация. Девять с половиной лет дали, хотя это еще и минимальный срок… Очень неприятная и неожиданная история, когда знаешь человека, живешь рядом с ним, общаешься. У него и у его семьи очень неприятный период настает. Сказать, что это было, тяжело. Мы многого не видим, многого не знаем, что происходит у людей, которые живут рядом, в жизни».

Деменко и Бугаев выступали за «Краснодар» вместе в 2009 и 2010 годах. Оба также имеют матчи за национальную сборную России. Бугаев был приговорен за попытку продать почти полкилограмма мефедрона, при попытке сбыта которых был задержан полицией с поличным.

Ранее адвокат заявил о возможном условном сроке для Бугаева за продажу мефедрона.