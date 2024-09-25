«Реал» год не проигрывает в чемпионате Испании и близок к рекорду «Барсы»

Мадридский «Реал» не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении года.

24 сентября клуб из столицы Испании обыграл «Алавес» со счетом 3:2. В составе победителей точными ударами отметились Лукас Васкес, Килиан Мбаппе и Родриго.

Последнее поражение «Реала» в испанском чемпионате случилось 24 сентября 2023 года. Тогда команда проиграла в дерби мадридскому «Атлетико» со счетом 1:3. С тех пор они провели 39 матчей и ни разу не уступили.

Более продолжительная серия была только у каталонской «Барселоны», которая в 2017-2018 годах не проигрывала в 43 матчах.

В следующем туре «Реалу» предстоит сыграть с «Атлетико». Встреча состоится 29 сентября. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

В турнирной таблице Ла Лиги лидирует «Барселона», набрав 18 очков. «Реал» идет на втором месте, отставая от сине-гранатовых на один балл. Замыкает тройку сильнейших «Атлетик» из Бильбао, набрав 13 очков. «Атлетико» занимает четвертую строчку, имея в активе 12 очков. Также «Атлетико» сыграл на матч меньше, чем «Реал» и «Атлетик».

Ранее мюнхенская «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов.