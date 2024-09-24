Бывший тренер «Зенита» объяснил, почему сборные России не вернут на турниры

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что даже в случае возврата молодежных команд России на международную арену, эти игры будут бойкотированы. Слова специалиста приводит «РБ Спорт».

«В ближайшее время возвращение молодежных сборных России вряд ли случится. Игры с любыми российскими сборными будут бойкотироваться, а УЕФА это не надо», — заявил Петржела.

23 сентября стало известно, что греческая федерация футбола выступила за возвращение молодежных и юношеских сборных России на международные турниры.

На решение может повлиять президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Сообщается, что он «очень мощно выступил», напомнив о ситуации в стране.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее сообщалось, что УЕФА разочарованы раскрытием деталей собрания, где обсуждалось возвращение России.