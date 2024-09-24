Защитник «Спартака» рассказал, что изменилось в новом сезоне

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук рассказал о своем положении в команде и эмоциях от игры в текущем сезоне.

«Я очень рад, что в этом сезоне гораздо больше помогаю команде на поле. Я продолжаю усердно работать, как и прежде. Мотивирует ли меня тот факт, что в составе «Спартака» есть по два человека на каждую позицию? Конечно, конкуренция меня мотивирует. Мы все здесь для одной цели — играть, приносить пользу команде и выигрывать матчи. Очень важно, что все настроены помогать клубу», — приводит слова Рябчука Legalbet.

«Спартак» купил Рябчука летом прошлого года у греческого «Олимпиакоса», заплатив за защитника сборной Молдавии 6 млн евро. За сезон-2023/24 Рябчук отыграл 14 встреч в Российской премьер-лиге, отметившись одной голевой передачей и постоянно подвергаясь критике со стороны болельщиков и специалистов. В нынешней кампании на счету ставшего безоговорочно основным левым защитником красно-белых футболиста восемь матчей и одна голевая передача в РПЛ, а также три игры и голевой пас в Кубке России.

«Спартак» занимает пятое место в Премьер-лиге после девяти туров с 16 очками и семиочковым отставанием от лидирующего «Зенита». В подгруппе А групповой стадии Пути РПЛ красно-белые лидируют после четырех туров с девятью баллами.

Ранее сообщалось, что «Динамо» подало жалобу на вторую желтую карточку Маухуба в матче РПЛ со «Спартаком».