Бывший футболист «Ювентуса» близок к переходу в ЦСКА

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

34-летний футболист подпишет контракт с московским клубом на один год.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» — 1:1. Счет в матче открыл форвард московской команды Рифат Жемалетдинов на 15-й минуте. Во втором тайме ответный мяч забил защитник казанской команды Егор Тесленко на 55-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место. После этого матча в их активе стало 14 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 23 баллами, вторым располагается «Краснодар» (21), третье место занимает «Локомотив» (18). «Рубин» занимает восьмое место, у них 11 очков.

В десятом туре ЦСКА сыграет на домашнем стадионе против грозненского «Ахмата». Встреча состоится 28 сентября и начнется в 14:00 по московскому времени. «Рубин» в гостях встретится с «Факелом». Они сыграют 27 сентября в 19:00 мск.

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