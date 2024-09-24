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Футболист «Локомотива» не исключил, что получит российский паспорт

Игрок «Локомотива» Ньямси о гражданстве РФ: не могу сказать нет

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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси не исключил того, что в будущем получит российское гражданство, передает RG.Ru.

«Российское гражданство? Однажды — может быть. Не могу сказать нет, но прямо сейчас об этом не думаю», — сказал Ньямси.

Ньямси имеет гражданство Франции и Сенегала. За «Локомотив» он играет с 2024 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел девять матчей, забив три мяча.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» обыграл «Пари НН».

Встреча, проходившая на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл форвард московской команды Дмитрий Воробьев на 20-й минуте. Вскоре уругваец Хуан Боселли счет сравнял — это случилось на 26-й минуте. Во втором тайме дубль оформил 19-летний полузащитник Алексей Батраков, забив на 65-й и 74-й минутах. Эти мячи позволили ему сравняться в гонке бомбардиров с форвардом «Зенита» Максимом Глушенковым. У Батракова семь голов и пять результативных передач, у Глушенкова — 7+1.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит». У них 23 очка после девяти матчей. «Локомотив» догнал «Краснодар» — у них по 21 баллу.

Ранее Ньямси похвалил ЦСКА.

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