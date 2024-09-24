Бывший тренер сборной России назвал слабейшую команду РПЛ

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин заявил, что считает воронежский «Факел» слабейшей командой Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Как исправить ситуацию? Уже прошло то время, когда можно было найти ресурсы извне. Им надо тренироваться, меняться, становиться лучше. Всегда можно найти внутренние резервы», — сказал Балахнин.

В матче девятого тура чемпионата России «Факел» уступил петербургскому «Зениту» со счетом 3:1. Благодаря этой победе, петербуржцы вернули себе первое место в таблице. После этой победы в их активе стало 23 очка. Вторым располагается «Краснодар», набрав 21 балл.

«Факел» располагается в турнирной таблице на 16 место, набрав пять очков. В следующем матче клуб из Воронежа сыграет с казанским «Рубином». Встреча состоится 27 сентября в 19.00 по московскому времени.

Ранее московский ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ.