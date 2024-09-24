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Иностранный футболист предрек игроку «Краснодара» Сперцяну будущее в более сильном чемпионате

Защитник «Краснодара» Гонсалес: Сперцян может заиграть в более сильной лиге

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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил, что его одноклубник Эдуард Сперцян способен заиграть в более сильной лиге, чем российская, передает «Советский спорт».

«Сперцян обладает необходимым уровнем для этого. Эдуард — один из лучших игроков не только нашей команды, но и всей РПЛ», — сказал Гонсалес.

В текущем сезоне чемпионата России Сперцян провел девять матчей, забив пять мячей.

В прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Сперцян провел 29 матчей, забив 11 мячей.

26 августа Сперцян опроверг информацию о том, что он хочет покинуть команду.

«Краснодар», ставший в прошлом сезоне серебряным призером РПЛ, идет в текущем чемпионате Премьер-лиги также на втором месте, отставая от лидирующего действующего чемпиона «Зенита» на два очка.

Ранее защитник «Краснодара» рассказал об отношении к маленькому игровому времени.

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