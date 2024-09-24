Экс-судья РПЛ о судействе в матче «Спартак» — «Динамо»: одним моментом арбитр все загадил

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов заявил, что арбитр матча между московскими «Спартаком» и «Динамо» Сергей Иванов ошибочно удалил футболиста бело-голубых Эль-Мехди Маухуба на 74-й минуте встречи, передает «Чемпионат».

«Нельзя за такое удалять. Бонгонда до этого постоянно падал, выпрашивал и махал руками. Всю игру работал и одним моментом все загадил», — сказал Федотов.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена» 22 сентября, завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

Ранее Евгений Ловчев раскритиковал работу судьи матча «Спартак» — «Динамо».