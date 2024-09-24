Мостовой о бывшем тренере «Спартака» Абаскале: я первым его раскусил

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на прилет в Москву бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после его увольнения из испанской «Гранады», заявив, что Абаскаль не является тренером, передает «РБ Спорт».

«Абаскаль был в Москве? Мне вообще он неинтересен. Я первым его раскусил и сказал, что он ни разу не тренер. Видимо, в «Гранаде» это тоже быстро поняли», — сказал Мостовой.

21 сентября Абаскаля уволили из клуба испанской Сегунды «Гранада». Клуб под его руководством занимал 12-ю строчку в чемпионате.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее Абаскаль посетил матч «Спартак» — «Динамо».