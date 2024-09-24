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Тренер «Партизана» пострадал от фанатов, которые были недовольны поражением от «Црвены Звезды»

Тренер «Партизана» Станоевич получил порезы лица после игры с «Црвеной Звездой»

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Arena Sport TV/YouTube

Фанаты белградского «Партизана» забросали раздевалку команды различными предметами и разбили стекло, осколки которого ранили главного тренера «Партизана» Александара Станоевича, после поражения в дерби от «Црвены Звезды» (0:4), передает telegraf.rs.

«Недовольные болельщики разбили стекло, стекло попало в нас, порезало меня. Физического столкновения не было. Стекло разбилось, была кровь», — сказал Станоевич.

В турнирной таблице чемпионата Сербии «Црвена Звезда» занимает первое место, имея в активе 22 очка. «Партизан» идет на девятой строчке, набрав 11 баллов.

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