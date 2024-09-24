Тренер «Партизана» пострадал от фанатов, которые были недовольны поражением от «Црвены Звезды»

Фанаты белградского «Партизана» забросали раздевалку команды различными предметами и разбили стекло, осколки которого ранили главного тренера «Партизана» Александара Станоевича, после поражения в дерби от «Црвены Звезды» (0:4), передает telegraf.rs.

«Недовольные болельщики разбили стекло, стекло попало в нас, порезало меня. Физического столкновения не было. Стекло разбилось, была кровь», — сказал Станоевич.

В турнирной таблице чемпионата Сербии «Црвена Звезда» занимает первое место, имея в активе 22 очка. «Партизан» идет на девятой строчке, набрав 11 баллов.

Ранее болельщики московского «Спартака» распевали оскорбительную кричалку про петербургский «Зенит» в матче Кубка России против самарских «Крыльев Советов».

По ходу второго тайма фанаты красно-белых с трибун «Лукойл Арены» скандировали заряд «Зенит» — позор российского футбола!»

Ранее четыре болельщика попали в больницу после избиения в Италии.