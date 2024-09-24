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Тренер «Динамо» объяснил, зачем Тюкавин учил арабские слова

Тренер «Динамо» Личка: Тюкавин хорошо общается с Маухубом

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ФК «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как проходит в клубе адаптация нового форварда команды Эль-Мехди Маухуба, а также отметил его взаимоотношения с конкурентом в борьбе за место в составе, российским нападающим Константином Тюкавиным.

«Мне нравится Маухуб. На тренировках он показывает себя очень приятным нападающим. Он умеет вовремя отдать передачу, у него хорошая скорость. Маухуб — типичный форвард. Он хочет забивать голы. Тюкавин хорошо реагирует на конкуренцию с Маухубом. Они уже хорошо общаются», — подчеркнул Личка в разговоре с Legalbet.

Кроме того, тренер поведал, что Тюкавин на днях просил рассказать ему, как будет по-арабски «привет», чтобы Маухуб чувствовал себя своим в коллективе, услышав родную речь. По словам специалиста, новичку помогают с адаптацией также другие игроки, например, защитник Дмитрий Скопинцев.

«Динамо» купило Маухуба в конце августа у «Раджи» из Марокко за €1,7 млн. Футболист сыграл в пяти матчах за новую команду, отметившись голом и голевой передачей, а также получив красную карточку вскоре после выхода на замену в последней встрече команды с московским «Спартаком» (2:2). После девяти туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 17 очками, отставая на шесть баллов от лидирующего действующего чемпиона санкт-петербургского «Зенита».

Ранее легионер «Зенита» рассказал об успехах в изучении русского языка.

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