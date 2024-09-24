Нападающий «Спартака» Угальде рассказал, с кем ему удобнее всего играть

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде рассказал о том, как ему играется с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко, пришедшим в команду летом и с ходу ставшим ее лидером.

«Барко — отличный футболист. Он всегда помогает команде на поле. Мне очень удобно играть с ним. У нас с Эсекьелем хорошая связь и взаимопонимание», — приводит слова Угальде Legalbet.

Барко был куплен «Спартаком» у аргентинского «Ривер Плейта» в конце июля за €14 млн. В Российской премьер-лиге он провел восемь матчей, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. На счету Угальде шесть голов в девяти встречах РПЛ, а также гол и голевая передача в матчах группового этапа Пути РПЛ Кубка страны.

«Спартак» занимает в Премьер-лиге пятое место после девяти туров с 16 очками. От лидирующего «Зенита» красно-белые отстают на семь баллов. В Кубке России команда Деяна Станковича лидирует с девятью баллами после четырех туров в подгруппе с московским и махачкалинским «Динамо», а также самарскими «Крыльями Советов».

Ранее тренер «Динамо» заявил, что разозлился из-за судейства в игре со «Спартаком».