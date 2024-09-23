Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Металлург» выиграл первую встречу в основное время в сезоне КХЛ

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 5:3 в матче КХЛ

close
Хоккейный клуб «Металлург» Магнитогорск/VK

Магнитогорский «Металлург» одержал первую победу в основное время в сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккеисты Андрея Разина на своей площадке обыграли «Салават Юлаев» из Уфы со счетом 5:3 (1:0, 3:2, 1:1).

Хозяева повели со счетом 4:0 уже к середине игры — отличились Дмитрий Силантьев, Егор Коробкин и дважды Александр Петунин. Еще до конца второго периода уфимцы отыграли две шайбы — это сделали канадец Шелдон Ремпал и россиянин Михаил Науменков. В начале третьей двадцатиминутки третий гол в составе «Салавата Юлаева» забил канадец Джош Лейво, но на последних секундах встречи Егор Коробкин броском в пустые ворота установил окончательный счет.

«Металлург» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав шесть очков после восьми встреч. Ранее магнитогорцы в овертайме обыграли СКА и оказались сильнее «Нефтехимика» в серии буллитов.

Действующий чемпион КХЛ — магнитогорский «Металлург». В финале он одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее спортивный врач рассказал о характере травмы хоккеиста Кузьмина.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами