«Металлург» выиграл первую встречу в основное время в сезоне КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал первую победу в основное время в сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккеисты Андрея Разина на своей площадке обыграли «Салават Юлаев» из Уфы со счетом 5:3 (1:0, 3:2, 1:1).

Хозяева повели со счетом 4:0 уже к середине игры — отличились Дмитрий Силантьев, Егор Коробкин и дважды Александр Петунин. Еще до конца второго периода уфимцы отыграли две шайбы — это сделали канадец Шелдон Ремпал и россиянин Михаил Науменков. В начале третьей двадцатиминутки третий гол в составе «Салавата Юлаева» забил канадец Джош Лейво, но на последних секундах встречи Егор Коробкин броском в пустые ворота установил окончательный счет.

«Металлург» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав шесть очков после восьми встреч. Ранее магнитогорцы в овертайме обыграли СКА и оказались сильнее «Нефтехимика» в серии буллитов.

Действующий чемпион КХЛ — магнитогорский «Металлург». В финале он одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее спортивный врач рассказал о характере травмы хоккеиста Кузьмина.