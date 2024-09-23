Эксперт оценил трансферную политику «Зенита»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о трансферной политике «Зенита». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Понятно, что «Зенит» — большой клуб и старается приобретать самых сильных. Но если все самые сильные будут уходить туда, уровень чемпионата станет абсолютно посредственным. Самому «Зениту» будет неинтересно принимать в нем участие», — заявил Кузьмичев.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыграл воронежский «Факел» со счетом 3:1. Благодаря этой победе, петербуржцы вернули себе первое место в таблице. После этой победы в их активе стало 23 очка. Вторым располагается «Краснодар», набрав 21 балл.

В следующем туре два лидера чемпионата сразятся между собой. 28 сентября «Зенит» в гостях сыграет с «Краснодаром». Начало встречи — 19:30 по московскому времени.

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