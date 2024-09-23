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Легионер «Зенита» рассказал об успехах в изучении русского языка

Мантуан: все слова главного тренера уже могу понять без переводчика

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Телеграм-канал «Футбольный клуб «Зенит»»

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что прогрессирует в изучении русского языка. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Говорить пока не могу. Часто слышу русский на тренировках. Изучаю футбольную терминологию, спрашиваю, если непонятно. Уверен, что правильно понимаю слова тренера без переводчика. Также слышу, что говорят во время матча, и сам могу дать подсказ на русском», — заявил Мантуан.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыграл воронежский «Факел» со счетом 3:1. Благодаря этой победе, петербуржцы вернули себе первое место в таблице. После этой победы в их активе стало 23 очка. Вторым располагается «Краснодар», набрав 21 балл.

В следующем туре два лидера чемпионата сразятся между собой. 28 сентября «Зенит» в гостях сыграет с «Краснодаром». Начало встречи — 19:30 по московскому времени.

Ранее «Химки» отстранили Дениса Глушакова от работы с основной командой.

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