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Отец Глушенкова опроверг проблемы сына с лудоманией

Отец полузащитника «Зенита» Глушенкова опроверг проблемы сына с лудоманией

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Михаил Киреев/РИА Новости

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что информация о том, что его сын зависим от азартных игр, является фейком.

По его словам, подобные слухи распускают психически нездоровые люди.

«Могу привет передать тем людям, которые жаждут таким образом привлечь к себе внимание. Видимо, с головой беда», — заявил Глушенков-старший.

На счету полузащитника семь забитых мячей и одна голевая передача в пяти проведенных им матчах РПЛ, где он на данный момент остается лучшим бомбардиром наряду с полузащитником столичного «Локомотива» Алексеем Батраковым.

В сентябре в интервью Нобелю Арустамяну игрок порадовался тому, что из-за перелома руки ему не пришлось ехать со сборной в «ненужную» поездку во Вьетнам. Кроме того, он заметил, что предпочитает тренироваться с одноклубниками Клаудиньо и Венделом, чем ехать в расположение национальной команды.

Ранее сообщалось, что президент РПЛ Александр Алаев обрадовался переходу Александра Соболева в «Зенит».

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