Вратарь «Реала» пожелал здоровья травмировавшему колено коллеге из «Барселоны»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа пожелал здоровья вратарю «Барселоны» и сборной Германии Марку-Андре тер Штегену, который получил тяжелую травму в матче шестого тура чемпионата Испании против «Вильярреала». Соответствующий пост бельгиец опубликовал у себя в социальных сетях.

«Было больно наблюдать за тем, как ты покидаешь поле. Искренне сочувствую. Надеюсь, что ты поправишься как можно скорее, и что мы скоро увидим тебя на футбольном поле», — написал Куртуа.

Марк-Андре тер Штеген получил травму колена в концовке первого тайма игры против «Вильярреала», не сумев покинуть поле самостоятельно после неудачного приземления. По ходу матча немца заменил Иньяки Пенья. Игра завершилась разгромной победой сине-гранатовых со счетом 5:1.

По данным СОРЕ, заменой немецкому голкиперу может стать футболист «Лас-Пальмаса» Альваро Валес, который в нынешнем сезоне проигрывает конкуренцию нидерландцу Ясперу Силлисенну.

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