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Полузащитника «Зенита» Глушенкова уличили в лудомании

Агент Смирнов заявил, что у Глушенкова могут быть проблемы с азартными играми

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Спортивный агент Алексей Смирнов в своем Telegram-канале заявил, что у полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова могут иметься серьезные проблемы со ставками.

«Говорят, что Глушенков очень сильно страдает лудоманией. Свечку не держал, ничего утверждать не хочу, но говорят, что страдает так, что делает неимоверные вещи. В футбольном сообществе утаить шило в мешке очень сложно. Максим, аккуратнее. Это может привести к страшным вещам», — написал Смирнов.

Футболист был вызван на сбор национальной команды, но не поехал из-за полученной травмы в матче с «Химками» (1:1) в Российской премьер-лиги, в котором сломал руку из-за попадания мяча. Глушенкову потребовалась операция, и он пропустил из-за повреждения уже пять встреч «Зенита».

На счету нападающего семь забитых мячей и одна голевая передача в пяти проведенных им матчах РПЛ, где он на данный момент остается лучшим бомбардиром наряду с полузащитником столичного «Локомотива» Алексеем Батраковым.

Ранее Евгений Ловчев обвинил судью в порче матча «Спартак» — «Динамо».

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