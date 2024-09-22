Комментатор заявил, что его поражает смелая игра «Локомотива»

Комментатор Константин Генич заявил, что поражен смелой игре московского «Локомотива». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Меня удивляют результаты, а еще больше поражает смелая и современная игра «Локомотива». После первого тура казалось, что они далеко не поедут. Им нужно было укрепить оборону — они это сделали, купив Монтеса», — сказал Генич.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» обыграл «Пари НН».

Встреча, проходившая на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл форвард московской команды Дмитрий Воробьев на 20-й минуте. Вскоре уругваец Хуан Боселли счет сравнял — это случилось на 26-й минуте. Во втором тайме дубль оформил 19-летний полузащитник Алексей Батраков, забив на 65-й и 74-й минутах. Эти мячи позволили ему сравняться в гонке бомбардиров с форвардом «Зенита» Максимом Глушенковым. У Батракова семь голов и пять результативных передач, у Глушенкова — 7+1.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит». У них 23 очка после девяти матчей. «Локомотив» догнал «Краснодар» — у них по 21 баллу.

В следующем туре «Локомотив» сыграет дома со «Спартаком». Встреча состоится 28 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» в гостях сразится с «Оренбургом». Матч пройдет 27 сентября и начнется в 16:30 мск.

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