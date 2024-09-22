«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московские «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место. После этого матча в их активе стало 16 очков. «Динамо» располагается на строчку выше — они четвертые с 17 баллами. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» — у них 23 очка.

В десятом туре «Спартак» в гостях сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 28 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени. «Динамо» (Москва) в гостях встретится с «Динамо» из Махачкалы. Они сыграют 29 сентября в 19:00 мск.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ.