Российский тренер заявил, что Соболев не попал в ритм игры «Зенита»

Российский тренер Анатолий Бышовец заявил, что у новичка петербургского «Зенита» Александра Соболева не налажено взаимопонимание с партнерами, передает «Евро-Футбол.ру».

«Соболев не попал в ритм игры «Зенита». Пока у него еще не налажено взаимопонимание с партнерами. Это проблема. Против таких команд, как «Факел», надо играть по-другому», — сказал Бышовец.

27-летний нападающий перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Спартака», где он был отстранен от работы с командой после первого тура против «Оренбурга» (0:2). За переход форварда сборной России сине-бело-голубые заплатили порядка 10 млн евро. Соболев провел за «Зенит» два официальных матча, отметившись голевой передачей в игре Кубка России против «Рубина» (3:0).

21 сентября «Зенит» на своем поле обыграл воронежский «Факел». Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 3:1.

Ранее Соболев назвал переход в «Зенит» главным вызовом в карьере.