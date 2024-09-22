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Журналист Орлов о Соболеве: в «Зените» нужно показывать другой футбол

Журналист Орлов о футболисте Соболеве: играет так, как играл в «Спартаке»

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Михаил Киреев/РИА Новости

Журналист Геннадий Орлов высказался об игре Александра Соболева в петербургском «Зените», заявив, что ему надо меняться, передает «Спорт-Экспресс».

«По большому счету он играет так, как играл в «Спартаке». В «Зените» нужно показывать другой футбол. Надо чаще открываться, быть более подвижным, искать игру», — сказал Орлов.

27-летний нападающий перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Спартака», где он был отстранен от работы с командой после первого тура против «Оренбурга» (0:2). За переход форварда сборной России сине-бело-голубые заплатили порядка 10 млн евро. Соболев провел за «Зенит» два официальных матча, отметившись голевой передачей в игре Кубка России против «Рубина» (3:0).

21 сентября «Зенит» на своем поле обыграл воронежский «Факел». Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 3:1.

Ранее Роман Широков назвал конкурентов «Зенита» в РПЛ.

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