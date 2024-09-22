Журналист Орлов: Глушенков не сказал, что не хочет играть за сборную России

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что футболист петербургского «Зенита» Максим Глушенков не отказывался выступать за сборную России, передает «Спорт-Экспресс».

«Он нее заявлял, что не хочет выступать за национальную команду! . тут его сразу обвинили в отсутствии патриотизма. По-моему, эта тема раздута», — сказал Орлов.

Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну сказал, что для него лучше потренироваться в «Зените» с такими игроками, как Вендел, Клаудиньо и Маттео Кассьера, нежели лететь в Азию для товарищеского матча с Вьетнамом. Футболист был вызван на сбор национальной команды, но не поехал из-за полученной травмы в матче с «Химками» (1:1) в Российской премьер-лиги, в котором сломал руку из-за попадания мяча. Глушенкову потребовалась операция, и он пропустил из-за повреждения уже пять встреч «Зенита». При этом на счету нападающего семь забитых мячей и одна голевая передача в пяти проведенных им матчах РПЛ, где он на данный момент остается лучшим бомбардиром.

Ранее ветеран «Зенита» вступился за Глушенкова после его слов о сборной России.