Мостовой: в Виго упадут трибуны, если я выйду на поле

Бывший игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что не рассматривает стажировку в Испании из-за логистики, но не исключил, что может согласиться, если поступит такое предложение, передает Sport24.

«Ясно, что если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши. А если на поле выйду, тогда вообще трибуны упадут», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Ранее Мостовой заявил, что хочет стажироваться у тренера «Спартака» Деяна Станковича.