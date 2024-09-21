Губерниев оценил дебютный гол Чалова за ПАОК

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил дебютный гол российского нападающего Федора Чалова в составе греческого ПАОКа. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Какое великолепное начало — спиной чувствует! Если уж забил спиной, то ногами и головой забьет обязательно, и не раз. Везение это или класс игрока? Везет тому, кто везет. Счет голам открыт, поздравим ПАОК и нашего футболиста», — сказал Губерниев.

21 сентября Чалов забил свой первый гол за греческий ПАОК в матче пятого тура против «Волоса» (4:1). Россиянин появился на поле на 67-й минуте и стал автором четвертого забитого гола команды на 90-й минуте.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Однако трансфер так и не состоялся.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

Ранее Чалов был признан лучшим игроком ПАОКа в первом туре чемпионата Греции.