Агент рассказал об уровне Дзюбы

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба по-прежнему остается одним из лучших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все понимают, что Дзюба в форме — это отличный игрок. Главное, чтобы он был мотивирован. Сейчас он показывает, что у него высокий уровень. Любой команде тяжело против Дзюбы. Он остается одним из лучших игроков лиги», — заявил Барбоза.

В матче девятого тура РПЛ «Краснодар» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 5:2.

Джон Кордоба на 27-й минуте вывел «Краснодар» вперед. Через две минуты Эдуард Сперцян удвоил преимущество гостей. Стефан Лончар с передачи Артема Дзюбы отыграл один мяч на девятой минуте второго тайма, но Сперцян и Кордоба довели счет до разгрома. В самом конце матча Владимир Хубулов отыграл один мяч, но Никита Кривцов сразу восстановил преимущество «Краснодара» в три мяча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 21 очко. «Акрон» занимает 11-е место, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Акрон» померится силами с «Ростовом».

Ранее Дзюба прокомментировал свои результативные действия в матче с «Краснодаром».