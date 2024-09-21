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Сафонов пропустил свой первый мяч за «ПСЖ»

Экс-голкипер «Краснодара» Сафонов пропустил свой первый мяч за «ПСЖ»

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Gonzalo Fuentes/REUTERS

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил свой первый мяч в составе команды.

В матче пятого тура французской Лиги 1 клуб из Франции встречается с «Реймсом». На момент написания новости идет 44-я минута, счет в матче 1:0 в пользу «Реймса». Единственный мяч в этой встрече забил 24-летний японский нападающий Кейто Накамура с передачи соотечественника Ито Дзюни на девятой минуте.

Этот матч — дебютный для Сафонова за «ПСЖ» во французском чемпионате. Основной голкипер парижан итальянец Джанлуиджи Доннарумма продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

18 сентября Сафонов сыграл «на ноль» в матче Лиги чемпионов с «Жироной».

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее у бывшей жены Сафонова забрали автомобиль.

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