ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином».

Встреча, проходившая на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл форвард московской команды Рифат Жемалетдинов на 15-й минуте. Во втором тайме ответный мяч забил защитник казанской команды Егор Тесленко на 55-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место. После этого матча в их активе стало 14 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 23 баллами, вторым располагается «Краснодар» (21), третье место занимает »Локомотив (18). «Рубин» занимает восьмое место, у них 11 очков.

В десятом туре ЦСКА сыграет на домашнем стадионе против грозненского «Ахмата». Встреча состоится 28 сентября и начнется в 14:00 по московскому времени. «Рубин» в гостях встретится с «Факелом». Они сыграют 27 сентября в 19:00 мск.

Ранее «Зенит» обыграл «Факел» и вернулся на первое место в РПЛ.