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Президент Единой лиги ВТБ рад тому, что россияне возвращаются в лигу

Кущенко: россияне, выступавшие за границей, возвращаются в Единую лигу ВТБ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что рад тому, что выступавшие за границей россияне возвращаются в лигу. Слова главы организации приводит «Матч ТВ».

«К нам пришли яркие игроки. Самый яркий, наверное, Алекса Аврамович, широко известный в мире после Олимпиады. Возвращаются россияне, которые играли за границей — Шашков из «Пармы» и Котов из «Уралмаша». Очень рад этому. Главное — что клубы подняли воспитанников», — заявил Кущенко.

В первом матче нового сезона действующий чемпион Единой лиги ВТБ московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счетом 71:55 (10:19, 11:9, 27:13, 23:14).

Самым результативным игроком противостояния стал тяжелый форвард армейцев Амат М'Бай. В его активе 15 очков. Новичок ЦСКА серб Алекса Аврамович набрал 14 баллов. В составе казанской команды по 12 очков набрали центровой Исмаэль Бако и легкий форвард ДеВон Акун-Перселл.

14 сентября завершился суперкубок Единой лиги ВТБ. В финальном матче Суперкубка ВТБ ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счетом 87:72. Армейцы стали двукратными обладателями трофея. Третье место занял «Зенит», обыгравший сербскую «Црвену Звезду» со счетом 83:70. В матче за пятую строчку «Локомотив-Кубань» из Краснодара в овертайме обыграл турецкий «Бешикташ» — 95:94. Победу им принес бросок под сирену в исполнении форварда Антониуса Кливленда.

Ранее гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что Аврамович украсит турнир.

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