Экс-игрок «Спартака» Писарев: мы были крутыми спартаковцами, нас любили бандиты

Бывший футболист московского «Спартака» Николай Писарев рассказал в новом выпуске шоу «Карты, деньги, два мяча», что в 90-е годы игроков команды любили бандиты и милиционеры.

«В самых лихих 90-х мы были такими крутыми спартаковцами. Нас любили чиновники, бандиты, менты. Повезло, что лихие годы мы прошли с победами. Нас миновала шальная пуля», — сказал Писарев.

Писарев в составе «Спартака» шесть раз становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны, а также выиграл Кубка чемпионов Содружества.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона лидирует петербургский «Зенит», набрав 20 очков. Второе место занимает «Краснодар», набрав 18 баллов, московский «Локомотив» отстает от «Краснодара» по дополнительным показателям.«Спартак» занимает пятое место, набрав 15 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо».

Ранее Роман Широков назвал конкурентов «Зенита» в РПЛ.