Футболист «Спартака» пожелал Соболеву удачи в «Зените»

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена поделился мнением об уходе Александра Соболева в петербургский «Зенит», пожелав футболисту удачи, передает «Советский спорт».

«Я перешел сюда, когда он еще был в команде. Но я не знаю человека лично. Однако слышал, что он был важен для команды. Я желаю ему только удачи», — сказал Абена.

27-летний нападающий перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Спартака», где он был отстранен от работы с командой после первого тура против «Оренбурга» (0:2). За переход форварда сборной России сине-бело-голубые заплатили порядка 10 млн евро. Соболев провел за «Зенит» два официальных матча, отметившись голевой передачей в игре Кубка России против «Рубина» (3:0).

17 сентября «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Рубина» со счетом 2:0. «Зенит» продолжает возглавлять группу D в Кубке России — теперь в их активе десять очков после четырех встреч.

Ранее Соболев назвал переход в «Зенит» главным вызовом в карьере.