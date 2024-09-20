Аршавин рассказал, что надо сделать Соболеву, чтобы влюбить в себя болельщиков «Зенита»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что Александру Соболеву надо сделать хет-трик в золотом матче против московского «Спартака», чтобы влюбить в себя фанатов петербургской команды, передает «Спорт-Экспресс».

«Пока Соболеву тяжело. Посмотрим, что будет дальше. Что надо сделать ему, чтобы влюбить в себя болельщиков «Зенита»? Я думаю, сделать хет-трик в золотом матче против «Спартака», — сказал Аршавин.

27-летний нападающий перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Спартака», где он был отстранен от работы с командой после первого тура против «Оренбурга» (0:2). За переход форварда сборной России сине-бело-голубые заплатили порядка 10 млн евро. Соболев провел за «Зенит» два официальных матча, отметившись голевой передачей в игре Кубка России против «Рубина» (3:0).

17 сентября «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Рубина» со счетом 2:0. «Зенит» продолжает возглавлять группу D в Кубке России — теперь в их активе десять очков после четырех встреч.

Ранее Соболев назвал себя негативным вампиром.